«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром
Амстердамский «Аякс» в официальном «твиттере» объявил о продлении контракта с исполнительным директором Эдвином Ван Дер Саром.
Новое соглашение рассчитано до ноября 2023 года.
49-летний ван дер Сар в бытность футболистом выступал за «Аякс» с 1990 по 1999 год. В составе амстердамцев экс-голкипер четыре раза становился чемпионом Нидерландов, а также однажды выиграл Лигу чемпионов. В 2012 году голландец вернулся в клуб и стал директором по маркетингу. В 2016 году он был назначен на свою нынешнюю должность.
«Аякс», набрав 35 очков, лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата. В Лиге чемпионов амстердамцы занимают первое место в группе Н, опережая «Челси» и «Валенсию» по дополнительным показателям.
В честь ван дер Сара назвали стадион в Китае
- 15 ноября 2019
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