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Дзюба — о матче с Бельгией: мы будем драться как львы, обещаю

Дзюба — о матче с Бельгией: мы будем драться как львы, обещаю
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий сборной России Артём Дзюба отметил, что команда отдаст все силы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Бельгии.

«Мы будем драться как львы. Обещаю», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы

Матч сборных России и Бельгии состоится сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Во вторник, 19 ноября, россияне проведут гостевую встречу со сборной Сан-Марино. Матч пройдёт в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино».

Бельгия, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место. Обе сборные уже гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате Европы.

Календарь матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года

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