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«Ливерпуль» выкупил у Роджерса дом для Клоппа

«Ливерпуль» выкупил у Роджерса дом для Клоппа
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» выкупил дом в Формби у бывшего главного тренера клуба Брендана Роджерса, ныне возглавляющего «Лестер Сити», сообщает Daily Mail.

Приобретение собственности обошлось мерсисайдцам в £ 3,75 млн (€ 4,4 млн). С момента назначения дом у Роджерса снимал нынешний наставник красных Юрген Клопп. Теперь немецкому специалисту не придётся выплачивать арендную плату, однако он продолжит платить налоги. Отмечается, что в дальнейшем клуб намерен селить в доме следующих тренеров команды.

Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года после отставки Роджерса, тренировавшего коллектив с лета 2012 года. После 12 туров нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги красные занимают первое место в турнирной таблице. «Лестер» под руководством Роджерса располагается строчкой ниже, отставая от лидера на восемь очков.

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