Сборной России надо выиграть в 2 мяча, чтобы занять 1-е место в группе. Реально?

Сегодня, 16 ноября, состоится матч сборных России и Бельгии. Встреча 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сборной России нужно выиграть в 2 мяча, чтобы занять первое место в группе. Реально?

Принять участие в опросе можно на Playbuzz.



За два тура до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная Бельгии возглавляет группу I, имея в активе 24 очка. Россия (21) занимает второе место. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в финальную часть турнира.

Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года