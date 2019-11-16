Сборной России надо выиграть в 2 мяча, чтобы занять 1-е место в группе. Реально?
Сегодня, 16 ноября, состоится матч сборных России и Бельгии. Встреча 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сборной России нужно выиграть в 2 мяча, чтобы занять первое место в группе. Реально?
Принять участие в опросе можно на Playbuzz.
За два тура до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная Бельгии возглавляет группу I, имея в активе 24 очка. Россия (21) занимает второе место. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в финальную часть турнира.
Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года
- 16 ноября 2019
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11:50
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10:11
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10:06
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09:30
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09:28
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09:21
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04:20
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02:27
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- 15 ноября 2019
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23:51
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