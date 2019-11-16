Мане: рад играть с такими великолепными футболистами, как Фирмино и Салах

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признался, что рад играть в одной команде с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино.



Напомним, ранее между Салахом и Мане возник конфликт. Он произошёл во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не отдал пас Мане. Сенегальца спустя буквально минуту заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот бурно высказывался в адрес партнёра по атаке. Позже игроки помирились.



«Всегда говорил, что работать с Фирмино и Салахом очень легко. Мне повезло играть с такими великолепными футболистами. У нас отличная связь, мне нравится выступать бок о бок с ними. Мы из разных стран, говорим на разных языках, но, думаю, футбол — универсальный язык. Каждый может говорить на нём. То же самое с Мохамедом, Бобби и мною», — приводит слова Мане официальный сайт «Ливерпуля».

Мане: вся команда прикалывалась над нами с Салахом после конфликта