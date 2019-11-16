Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему азиатскому футболисту года

Азиатская футбольная конфедерация в своём официальном «твиттере» огласила имена номинантов на приз лучшему футболисту континента в 2019 году.



В итоговый список из трёх игроков вошли нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун, защитник «Айнтрахта» и сборной Японии Макото Хасебе и форвард «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин.



Имя победителя в номинации будет объявлено в ходе торжественной церемонии, которая состоится в Гонконге 2 декабря.

В этом году Азмун помог «Зениту» завоевать титул чемпиона России. Хасебе вместе с «Айнтрахтом» добрался до полуфинала Лиги Европы, где уступил будущему триумфатору турнира — «Челси». Сон в свою очередь вместе с «Тоттенхэмом» остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов, в финале победил «Ливерпуль».