«Милан» готов продать Кессье в «Наполи» за € 16 млн. Его покупали за € 32 млн

«Наполи» запрашивал у «Милана» информацию о трансфере полузащитника Франка Кессье, сообщает Сalciomercato.com.
Игрок сборной Кот-д'Ивуара в последнем матче «Милана» с «Ювентусом» в 12-м туре итальянской Серии А (0:1) не попал в заявку команды по решению главного тренера Стефано Пиоли. Ранее сообщалось, что полузащитник подвергся дисциплинарному наказанию за систематические опоздания на тренировку и недостаточную физическую готовность.
«Наполи» связывался с «Миланом» и агентом футболиста в течение последних 48 часов, чтобы запросить информацию о Кессье. Россонери потребуют за 22-летнего ивуарийца не менее € 16 млн.
Франк был взят в двухлетнюю аренду «Миланом» у «Аталанты» в 2017 году за € 8 млн с обязательством выкупа за € 24 млн в 2019-м. По слухам, интерес к игроку проявляет также клуб английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон».
- 16 ноября 2019
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