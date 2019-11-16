«Милан» может зимой отдать Пёнтека в аренду. Игрока хочет вернуть «Дженоа»

Руководство «Милана» недовольно выступлениями и результативностью нападающего Кшиштофа Пёнтека в нынешнем сезоне.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, боссы россонери намерены посмотреть, сможет ли поляк улучшить голевые показатели в пяти следующих матчах. Если Кшиштофу не удастся, клуб будет готов отправить его в аренду в зимнее трансферное окно. Дополнительным аргументом в пользу ухода Пёнтека может стать возвращение форварда Златана Ибрагимовича, у которого в декабре истекает контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
За развитием событий следит «Дженоа», за который польский нападающий выступал ранее и который заинтересован в его возвращении.
Пёнтек перешёл в «Милан» зимой прошлого года за € 35 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых забил 3 мяча (2 – с пенальти).
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