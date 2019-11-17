Сборная России по регби пообещала футболистам отомстить за поражение бельгийцам

Сборная России по регби пообещала футболистам отомстить за поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с бельгийцами (1:4).

«Вы не переживайте, у нас в феврале игра с Бельгией, настала наша очередь мстить», — сказано в сообщении в «твиттере» сборной России по регби в ответ на комментарий о третьем голе национальной команды Бельгии в ворота Маринато Гильерме.

Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место. Бельгийцы досрочно стали победителями группы. Сборная России также вышла на Евро-2020.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.