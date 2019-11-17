В Италии тренера уволили после победы со счётом 27:0 за неуважение к сопернику

Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0, сообщает Football Italia. Причиной такого решения стало неуважение к сопернику.

Комментируя ситуацию, президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли сказал: «Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла „Марину Кальчо“ со счётом 27:0. Глубоко сожалеем, что такое случилось. Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло.

Как президент, искренне извиняюсь перед клубом «Марина Кальчо». Заявляю, что руководство клуба единогласно приняло решение уволить тренера Риччини. Наши тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их. Этого сегодня не было".