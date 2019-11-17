Крауч: буду рассказывать внукам, что провёл с Месси несколько минут на поле
Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч поделился мнением о нападающем каталонской «Барселоны» Лионеле Месси.
«Наступит момент, когда смогу сказать своим внукам, что делил футбольное поле с Месси. Это длилось всего несколько минут. Мы встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2007 году.
Буду рассказывать им об этом, поскольку он величайший футболист всех времён. Лео — это живой памятник, футболист, которого каждый должен попытаться увидеть хотя бы раз в жизни», — цитирует Крауча Daily Mail.
В 2007 году «Ливерпуль», за который выступал Крауч, обыграл «Барселону» с Месси в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч в Испании завершился со счётом 2:1 в пользу мерсисайдцев. В Англии финальный свисток зафиксировал победу сине-гранатовых — 1:0.
Суарес: все знают, что Месси — лучший в мире
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