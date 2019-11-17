Сборная России отправилась в Сан-Марино на матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Летим в Сан-Марино! Санкт-Петербург, спасибо за приём и до встречи на Евро-2020!» — сообщила пресс-служба российской национальной команды в «Твиттере».

Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября в Серравалле на стадионе «Олимпико».

Сборная России, набрав 21 очко в девяти матчах, досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию континентального первенства. Россияне вне зависимости от исхода предстоящего матча завершат отборочный турнир на втором месте в турнирной таблице группы I. Сан-Марино (0) — на последнем, 6-м месте.

Напомним, что в матче 3-го тура отбора Евро-2020 Россия разгромила Сан-Марино на своём поле со счётом 9:0.