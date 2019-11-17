Английский вратарь пожаловался на гомофобию во время матча

Вратарь «Уиком Уондерерс» Райан Оллсоп заявил, что он подвергся гомофобным оскорблениям во время матча 18-го тура первой лиги Англии с «Транмиром» (2:0), сообщает Sky Sports.

По данным источника, Оллсон подал официальную жалобу по окончании матча и оскорбивший его болельщик уже арестован.

«Футбольный клуб «Транмир Роверс» очень разочарован, узнав о случае гомофобии, который произошёл во время матча с «Уиком Уондерерс». Клуб очень серьёзно относится к таким вопросам, придерживаясь политики абсолютной нетерпимости.



В результате сегодняшних действий один болельщик арестован, полиция занимается этим вопросом. Клуб больше не будет давать комментарии, пока полиция занимается расследованием", — говорится в заявлении «Транмира».

«Если это правда, то я узнал о существовании нескольких идиотов. Не важно, расизм или гомофобия, мы должны это искоренить. Я должен отдать должное Оллсопу за то, что он оказался достаточно смелым, чтобы сообщить о произошедшем. Я буду поддерживать его», — сказал главный тренер «Уикома» Гарет Эйнсуорт.