Игрок покинул поле после расистских оскорблений фанатов. Вернувшись, он забил
Матч второго дивизиона Нидерландов между «Ден Босхом» и «Эксельсиором» омрачил скандал на расовой почве.
На 29-й минуте встречи при счёте 1:1 болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес вингера гостей Ахмада Мендеса Морейры. Из-за оскорблений игрок покинул пределы поля. После случившегося главный арбитр встречи принял решение остановить матч на 10 минут.
Видео можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports.
Интересно, что после возобновления игры Морейра смог забить. На 44-й минуте матча он вывел «Эксельсиор» вперёд. Однако выиграть гостям не удалось — встреча завершилась со счётом 3:3. Морейра также заработал предупреждение и был заменён на 85-й минуте встречи.
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