В Германии судьи бастуют из-за участившихся случаев нападений во время матчей
В Германии судьи, работающие на матчах любительского уровня, начали забастовку из-за участившихся случаев нападений во время матчей, сообщает Sport1.de.
Согласно информации источника, судейский комитет футбольного округа Кёльн единогласно принял решение не отправлять арбитров на матчи в течение недели. О принятом решении было объявлено сегодня, 17 ноября, в полдень. Из-за забастовки под угрозой проведения оказалось 76 воскресных матчей.
На такой шаг судьи в Кёльне пошли из-за инцидента, который произошёл 3 ноября. Тогда в матче между «Кёльном V» и «Оссендорфом» главный арбитр подвергся нападению со стороны игроков гостевой команды. В результате случившегося судья получил открытую рану и гематому.
Кроос: не считаю сборную Германии одним из фаворитов Евро-2020
- 18 ноября 2019
-
00:30
-
00:25
-
00:00
- 17 ноября 2019
-
23:58
-
23:31
-
23:31
-
23:00
-
22:59
-
22:47
-
22:31
-
22:24
-
22:17
-
21:56
-
21:35
-
21:35
-
21:15
-
21:03
-
20:54
-
20:50
-
20:44
-
20:23
-
20:19
-
20:05
-
19:59
-
19:38
-
19:24
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:44
-
18:42
-
18:32
-
18:27
-
18:04
Партнерский контент