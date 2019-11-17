Кроос: не считаю сборную Германии одним из фаворитов Евро-2020

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о состоянии команды после матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Беларуси (4:0). Напомним, немецкая команда досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы.
«Команде всё ещё не хватает опыта, но некоторые вещи у нас получаются всё лучше и лучше. Мы будем знать, на каком уровне находимся, незадолго до старта турнира. В настоящее время не считаю нас одним из фаворитов Евро. Но это далеко не всегда имеет значение», — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.
В заключительном, 10-м туре квалификации немецкие футболисты сыграют с Северной Ирландией. Встреча состоится во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.
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