Кроос: не считаю сборную Германии одним из фаворитов Евро-2020

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о состоянии команды после матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Беларуси (4:0). Напомним, немецкая команда досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы.



«Команде всё ещё не хватает опыта, но некоторые вещи у нас получаются всё лучше и лучше. Мы будем знать, на каком уровне находимся, незадолго до старта турнира. В настоящее время не считаю нас одним из фаворитов Евро. Но это далеко не всегда имеет значение», — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.



В заключительном, 10-м туре квалификации немецкие футболисты сыграют с Северной Ирландией. Встреча состоится во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.

Германия разгромила Беларусь и вышла на чемпионат Европы — 2020