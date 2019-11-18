В 2019 году Англия забила 38 мячей. Больше было только 111 лет назад

В текущем календарном году сборная Англии забила в ворота соперников 38 мячей, что является вторым результатом в её истории. Об этом сообщает Opta Sport.

До повторения своего рекорда, который был установлен в 1908 году, англичанам не хватило одного результативного удара. 38 мячей сборная также забивала в 1966 году, когда становилась чемпионом мира. Однако тогда она сыграла 17 матчей. В текущем же году подопечные Гарета Саутгейта провели 10 встреч. Интересно, что в рекордном 1908 году сборная Англии сыграла и вовсе 7 матчей.

Напомним, сборная Англии выиграла группу A отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, где вместе с ней также выступали национальные команды Чехии, Косово, Болгарии и Черногории.