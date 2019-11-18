В 2019 году Англия забила 38 мячей. Больше было только 111 лет назад
В текущем календарном году сборная Англии забила в ворота соперников 38 мячей, что является вторым результатом в её истории. Об этом сообщает Opta Sport.
До повторения своего рекорда, который был установлен в 1908 году, англичанам не хватило одного результативного удара. 38 мячей сборная также забивала в 1966 году, когда становилась чемпионом мира. Однако тогда она сыграла 17 матчей. В текущем же году подопечные Гарета Саутгейта провели 10 встреч. Интересно, что в рекордном 1908 году сборная Англии сыграла и вовсе 7 матчей.
Напомним, сборная Англии выиграла группу A отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, где вместе с ней также выступали национальные команды Чехии, Косово, Болгарии и Черногории.
Кейн вышел в лидеры гонки бомбардиров отбора Евро-2020. Дзюба отстаёт на 3 мяча
- 18 ноября 2019
-
01:12
-
01:03
-
00:40
-
00:30
-
00:25
-
00:00
- 17 ноября 2019
-
23:58
-
23:31
-
23:31
-
23:00
-
22:59
-
22:47
-
22:31
-
22:24
-
22:17
-
21:56
-
21:35
-
21:35
-
21:15
-
21:03
-
20:54
-
20:50
-
20:44
-
20:23
-
20:19
-
20:05
-
19:59
-
19:38
-
19:24
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:44
-
18:42
Партнерский контент