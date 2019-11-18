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Марадона может покинуть «Химнасию». Он возглавил команду в сентябре

Марадона может покинуть «Химнасию». Он возглавил команду в сентябре
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона может покинуть пост главного тренера «Химнасия и Эсгрима», сообщает Tntsports.com.

Действующий президент «Химнасии» Габриэль Пеллегрино, в поддержку которого специалист выступал ранее, принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы клуба. Марадона заявлял, что может покинуть команду в случае ухода функционера, и теперь его будущее находится под вопросом. По словам источника, скорее всего, Диего не будет работать с коллективом в следующем году.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе коллектива 10 очков.

Марадона восседал на троне во время матча «Химнасии» с «Ньюэллсом»
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