Марадона может покинуть «Химнасию». Он возглавил команду в сентябре

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона может покинуть пост главного тренера «Химнасия и Эсгрима», сообщает Tntsports.com.
Действующий президент «Химнасии» Габриэль Пеллегрино, в поддержку которого специалист выступал ранее, принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы клуба. Марадона заявлял, что может покинуть команду в случае ухода функционера, и теперь его будущее находится под вопросом. По словам источника, скорее всего, Диего не будет работать с коллективом в следующем году.
Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе коллектива 10 очков.
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