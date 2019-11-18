Цорн: людям интереснее бутсы игрока «Спартака», чем трансферы других клубов

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о популярности клуба в России.



«В «Спартаке» давление присутствует всегда, болельщики хотят видеть, как их команда добивается успеха. Клуб уже обладает серьёзной силой. Если какая-то команда покупает игрока и в это время наш футболист начинает носить оранжевые бутсы, то все обсуждают бутсы.



Мы должны обеспечивать доход и минимизировать траты, чтобы добиваться успеха на постоянной основе. В этом сезоне мы провели в команде смену поколений и сейчас в основном доверяем молодым футболистам», — приводит слова Цорна Berliner Zeitung.



«Спартак» после 16 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.



Календарь игр «Спартака» в РПЛ.

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