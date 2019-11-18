Гончаренко: с Дзагоевым ЦСКА качественно атаковал, без него мы этого не делали

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление полузащитника Алана Дзагоева в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1).



«Игру Дзагоева могу прокомментировать так: он находился на поле в первом тайме – у нас было много атак, мы качественно доставляли мяч в штрафную площадь. Во втором тайме, когда Дзагоева не было, мы этого не делали. Это оценка того игрока, который знает, как придержать мяч, разогнать атаку и сохранить его. Он бы мог сегодня сыграть и больше, но он сам, и мы тоже относимся к нему бережно, поэтому он провёл сегодня тайм», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.



ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков.

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