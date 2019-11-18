Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко: с Дзагоевым ЦСКА качественно атаковал, без него мы этого не делали

Гончаренко: с Дзагоевым ЦСКА качественно атаковал, без него мы этого не делали
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление полузащитника Алана Дзагоева в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1).

«Игру Дзагоева могу прокомментировать так: он находился на поле в первом тайме – у нас было много атак, мы качественно доставляли мяч в штрафную площадь. Во втором тайме, когда Дзагоева не было, мы этого не делали. Это оценка того игрока, который знает, как придержать мяч, разогнать атаку и сохранить его. Он бы мог сегодня сыграть и больше, но он сам, и мы тоже относимся к нему бережно, поэтому он провёл сегодня тайм», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков.

Гончаренко: ЦСКА попробует продлить аренду Лукаса Сантоса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019