«Локомотив» потерпел поражение от «Уфы»
«Уфа» одержала победу в товарищеском матче с «Локомотивом». Встреча состоялась сегодня, 18 ноября, и завершилась со счётом 2:0.
Оба мяча «железнодорожники» пропустили во втором тайме. Голы были забиты на 50-й и 76-й минутах.
После 16 туров «Уфа» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 очками в активе и находится в 1 очке от зоны стыковых матчей. В свою очередь «Локомотив» (31) располагается на второй строчке, уступая лишь «Зениту» (36). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (30).
В следующем туре «Уфа» на своём поле сыграет с «Сочи». «Локомотив» встретится на выезде с «Тамбовом». Матчи состоятся 24 и 22 ноября соответственно.
Календарь игр «Уфы» в РПЛ. Расписание «Локомотива».
Врачи «Уфы» оказали первую помощь болельщику во время матча с «Локомотивом»
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