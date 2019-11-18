Платини: VAR — это красивая ерунда, она не решает проблемы

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).



«VAR не решает проблемы, она лишь откладывает их. Потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить, почему система ничего не решает. Я против VAR. Думаю, что это красивая ерунда. К сожалению, мы уже никогда не откажемся от этого», — приводит слова Платини Rai Sport.



Напомним, в 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении Платини на восемь лет от футбольной деятельности. Позже срок отстранения был сокращён вдвое — он истёк 8 октября 2019 года.



VAR используется в футболе с 2017 года. Летом 2018 года система использовалась в матчах чемпионата мира в России. В настоящий момент VAR применяется во всех крупных европейских чемпионатах и в Лиге чемпионов. В РПЛ VAR используют в нескольких матчах каждого тура.

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