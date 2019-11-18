Жена Ибрагимовича хочет, чтобы форвард вернулся в «Милан»

Хелена Сегер, жена шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, предпочитает, чтобы футболист перешёл в «Милан», утверждает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, подписать форварда всячески пытается «Болонья», которая старается использовать для этого дружеские отношения между Ибрагимовичем и главным тренером команды Синишей Михайловичем. Впрочем, супруга форварда надеется, что он вернётся в «Милан».

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно. При этом американцы предложили футболисту новое годичное соглашение.

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 гол.