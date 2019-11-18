Игонин: лучше ещё крупнее проиграть Бельгии с россиянами, чем 1:4 с бразильцами

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:4).

«У сборной России мало смягчающих обстоятельств: отсутствие Александра Головина, плохая форма основного вратаря Гильерме, недобор центральных защитников. Но главное не в этом: Бельгия за 10 лет сумела воспитать невероятно талантливое поколение, мы — нет. Миллион раз говорил, что ключевая проблема кроется в низком уровне и слабой организации детско-юношеского футбола. Вместо того чтобы работать с детьми, мы подменили понятия: натурализовывали бразильцев, купились на хороший результат на чемпионате мира, закрыли глаза на первое поражение в Бельгии.



Наследие домашнего мундиаля не было использовано в полном объёме — как следствие, в сборной России с лета 2018 года не появилось ни одного яркого футболиста, зато вслед за Марио Фернандесом в национальную команду привлекли Гильерме и Ари. Был и остаюсь категорическим противником натурализации! По мне, лучше ещё крупнее проиграть Бельгии с российскими вратарём и правым защитником, чем уступить 1:4 с бразильцами», — приводит слова Игонина «Петербургский дневник».