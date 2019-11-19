Сборная Испании разгромила Румынию в матче отбора Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании принимала национальную команду Румынии. Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Голами в составе испанской национальной команды отметились Фабиан Руис, Микель Оярсабаль и Херар Морено, который оформил дубль в этой встрече. Ещё один гол забил румынский игрок Адриан Рус, отправивший мяч в собственные ворота.
В других матчах 10-го тура группы F отбора Евро-2020 сборная Швеции разгромила национальную команду Фарерских островов со счётом 3:0, а Мальта проиграла сборной Норвегии (1:2).
Напомним, сборные Испании и Швеции досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Испания
Окончен
5 : 0
Румыния
1:0 Руис – 8' 2:0 Морено – 33' 3:0 Морено – 43' 4:0 Рус – 45' (автогол) 5:0 Оярсабаль – 90+1'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 0
Фарерские острова
1:0 Андерссон – 29' 2:0 Сванберг – 72' 3:0 Гвидетти – 80'
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