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Сборная Испании разгромила Румынию в матче отбора Евро-2020

Сборная Испании разгромила Румынию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании принимала национальную команду Румынии. Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе испанской национальной команды отметились Фабиан Руис, Микель Оярсабаль и Херар Морено, который оформил дубль в этой встрече. Ещё один гол забил румынский игрок Адриан Рус, отправивший мяч в собственные ворота.

В других матчах 10-го тура группы F отбора Евро-2020 сборная Швеции разгромила национальную команду Фарерских островов со счётом 3:0, а Мальта проиграла сборной Норвегии (1:2).

Напомним, сборные Испании и Швеции досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Испания
Окончен
5 : 0
Румыния
1:0 Руис – 8'   2:0 Морено – 33'   3:0 Морено – 43'   4:0 Рус – 45' (автогол)   5:0 Оярсабаль – 90+1'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 0
Фарерские острова
1:0 Андерссон – 29'   2:0 Сванберг – 72'   3:0 Гвидетти – 80'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Кинг – 7'   1:1 Фенек – 40'   1:2 Сёрлот – 62'
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