Сборная Испании разгромила Румынию в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании принимала национальную команду Румынии. Встреча состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



Голами в составе испанской национальной команды отметились Фабиан Руис, Микель Оярсабаль и Херар Морено, который оформил дубль в этой встрече. Ещё один гол забил румынский игрок Адриан Рус, отправивший мяч в собственные ворота.



В других матчах 10-го тура группы F отбора Евро-2020 сборная Швеции разгромила национальную команду Фарерских островов со счётом 3:0, а Мальта проиграла сборной Норвегии (1:2).



Напомним, сборные Испании и Швеции досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.