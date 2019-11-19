Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн

Отсутствие «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов негативно сказывается на финансовом положении клуба. Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн.
Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн. «Манчестер Юнайтед» прогнозирует, что годовой доход команды в 2020 году упадёт до € 650 – 680 млн. В прошлом году согласно финансовым отчётам клуб заработал € 734 млн.
Такое финансовое положение «Манчестер Юнайтед» отчасти связано с отсутствием команды в Лиге чемпионов. Так, сейчас доход от продажи прав на телетрансляции составляет € 39 млн, что на 23 % меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года.
После 12 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
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