Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн

Отсутствие «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов негативно сказывается на финансовом положении клуба. Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн.

Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн. «Манчестер Юнайтед» прогнозирует, что годовой доход команды в 2020 году упадёт до € 650 – 680 млн. В прошлом году согласно финансовым отчётам клуб заработал € 734 млн.

Такое финансовое положение «Манчестер Юнайтед» отчасти связано с отсутствием команды в Лиге чемпионов. Так, сейчас доход от продажи прав на телетрансляции составляет € 39 млн, что на 23 % меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

После 12 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.