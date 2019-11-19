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Бывший арбитр ФИФА: ставить Гильерме за сборную – не уважать народ и страну

Бывший арбитр ФИФА: ставить Гильерме за сборную –
Бывший арбитр ФИФА: ставить Гильерме за сборную – не уважать народ и страну
Футбол / Сборная России 0

Бывший арбитр ФИФА и селекционер Павел Стипиди высказал мнение об уровне нападающего сборной России Артёма Дзюбы и вратаря Маринато Гильерме.

«Российский футбол находится на низком уровне. Это только Дзюба может ходить, обниматься с кем-то. Я понимаю, он поймал своего конька в конце карьеры. А если он вдобавок ещё верит писулькам журналистов, что его куда-то приглашают… Это бред сивой кобылы. Он будет продолжать играть в «Зените». Точнее, ходить в «Зените».

В воротах сборной России стоит натурализованный вратарь среднего уровня. Но почему мы не опираемся на своих ребят и вместо этого делаем паспорта бразильцам? Гильерме мячи между ног пропускает, а всё равно почему-то остаётся номером один. Ставить его за сборную – не уважать свой народ и страну. Сходите лучше позовите Акинфеева», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

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