Веретенников: для меня лучший вратарь в настоящий момент — Акинфеев

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников поделился ожиданиями от матча национальной команды в рамках отборочного этапа чемпионата Европы со сборной Сан-Марино.

«С таким соперником мы обязаны побеждать. Уровень соперника позволяет, и можно поэкспериментировать с составом. Не надо забывать, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром отборочного цикла, почему бы и не попробовать сыграть на Артёма? Не знаю, планирует Дзюба играть в Европе или нет, но сначала надо сделать так, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Это будет приятно не только для него, но и для нашей сборной. Когда он забьёт, то понятно, что шансы уехать повышаются.



Проблемы в обороне в матче с Бельгией были, но не надо забывать, против кого мы играли. У любого соперника обязательно будут проблемы в защите с такой линией нападения. Выбор за тренером, кого поставить в ворота. Лично для меня лучший вратарь в настоящий момент — Акинфеев. В сборной все вратари находятся в равных условиях, но сегодня можно дать шанс Шунину.



Хотелось бы, чтобы сегодня мы отыгрались после Бельгии. Сейчас у нашей сборной мотивация обыграть Сан-Марино уверенно. Болельщикам хочется, чтобы сборная повторила 9:0, как в первом матче», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы—2020.