Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Россиянка Карпова и другие футболистки чемпионата Испании приостановили бойкот

Россиянка Карпова и другие футболистки чемпионата Испании приостановили бойкот
Футбол / Испания 0

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова сообщила на странице в «Инстаграме» о приостановке забастовки футболисток, выступающих в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что футболистки планировали бойкотировать тур чемпионата Испании, таким образом требуя введения минимальной зарплаты, ограничения рабочей недели и введения понятия неполной рабочей недели, а также соблюдения некоторых моментов, касающихся декретного отпуска и трудовых контрактов. Забастовка началась 16 ноября.

«Забастовка приостановлена. Стороны подписали соглашение до 20 декабря. Что будет дальше, пока неизвестно. Надеюсь, что будет подписан долгосрочный договор с требуемыми условиями. Огромный шаг вперёд», — написала Карпова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019