Россиянка Карпова и другие футболистки чемпионата Испании приостановили бойкот
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова сообщила на странице в «Инстаграме» о приостановке забастовки футболисток, выступающих в чемпионате Испании.
Ранее сообщалось, что футболистки планировали бойкотировать тур чемпионата Испании, таким образом требуя введения минимальной зарплаты, ограничения рабочей недели и введения понятия неполной рабочей недели, а также соблюдения некоторых моментов, касающихся декретного отпуска и трудовых контрактов. Забастовка началась 16 ноября.
«Забастовка приостановлена. Стороны подписали соглашение до 20 декабря. Что будет дальше, пока неизвестно. Надеюсь, что будет подписан долгосрочный договор с требуемыми условиями. Огромный шаг вперёд», — написала Карпова.
- 19 ноября 2019
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