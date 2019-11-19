Россиянка Карпова и другие футболистки чемпионата Испании приостановили бойкот

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова сообщила на странице в «Инстаграме» о приостановке забастовки футболисток, выступающих в чемпионате Испании.



Ранее сообщалось, что футболистки планировали бойкотировать тур чемпионата Испании, таким образом требуя введения минимальной зарплаты, ограничения рабочей недели и введения понятия неполной рабочей недели, а также соблюдения некоторых моментов, касающихся декретного отпуска и трудовых контрактов. Забастовка началась 16 ноября.



«Забастовка приостановлена. Стороны подписали соглашение до 20 декабря. Что будет дальше, пока неизвестно. Надеюсь, что будет подписан долгосрочный договор с требуемыми условиями. Огромный шаг вперёд», — написала Карпова.