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Сан-Марино — Россия. Пресс-конференция после матча
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Сан-Марино — Россия: Ионов забил четвёртый гол сборной

Сан-Марино — Россия: Ионов забил четвёртый гол сборной
Футбол / Евро-2020 0

В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Сан-Марино и России. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 56-й минуте встречи счёт стал 0:4. Точным ударом с линии штрафной площади отметился полузащитник россиян Алексей Ионов.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Исландии во главе с Торвальдюром Арнасоном. Его помогают Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный рефери – Ивар Орри Кристьянссон.

За тур до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко и гарантировав себе место в финальной части турнира. Сан-Марино (0) — на последней, шестой строчке.

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