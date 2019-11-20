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«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера

«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного
«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» на своём официальном сайте объявил об отставке Александра Точилина с поста главного тренера команды.

Точилин работал в «Сочи» с 2018 года. В минувшей кампании команда под его руководством финишировала на втором месте в Футбольной национальной лиге.

«Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы, и желает удачи в будущем! Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решён в ближайшее время», — говорится в заявлении «Сочи».

Отмечается, что выполнять обязанности главного тренера команды в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет Роман Березовский.

В начале ноября «Чемпионат» первым сообщил о возможной отставке Точилина. После 16 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Хохлов — кандидат на пост тренера «Сочи» в случае отставки Точилина
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