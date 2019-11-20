Тедеско: «Спартак» хотел подписать более длительный контракт

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что московский клуб был заинтересован в подписании с ним более длительного контракта.

«Я сознательно принимал решение и попросил клуб подписать контракт до 2021 года, потому что это было бы справедливо. Клуб хотел подписать контракт на более длительный срок. Я хотел сократить срок действия соглашения, потому что приехал в новую страну и новый чемпионат. Я не знаю людей, с которыми сейчас работаю, а они в свою очередь не знают меня. Если обе стороны будут удовлетворены сотрудничеством, наше совместное путешествие продолжится. Это является моей целью. Я больше ни о чём не беспокоюсь», — приводит слова Тедеско Transfermarkt.

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре текущего года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил отправленного в отставку специалиста Олега Кононова. Ранее Тедеско занимал пост главного тренера «Шальке-04».