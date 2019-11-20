Ахметов — оператору УЕФА: что за человек такой? Люди устали, работали
После матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия (0:5) в раздевалке гостей произошёл забавный эпизод.
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахматов и защитник «Спартака» Георгий Джикия решили подкрепиться после игры пиццей. Оператор УЕФА застал игроков и снял их за послематчевой трапезой. Защитник красно-белых отреагировал на появление оператора спокойно, а хавбек «армейцев» был возмущён поведением гостя.
«Ну что за человек? Дай поесть нормально! Люди устали, работали», — возмутился Ахметов.
Видео можно посмотреть на странице УЕФА в «Твиттере».
Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30).
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