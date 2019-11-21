«Лестер» предложит новый контракт Мэддисону на фоне интереса «МЮ»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может подписать новый контракт клубом, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед» к игроку. Об этом сообщает Manchester Evening News.
«Лестер» не хочет отпускать молодого англичанина, поэтому намерен предложить игроку контракт на улучшенных условиях. Однако источники, близкие к Мэддисону, сообщают, что новый контракт с клубом не близок и сам полузащитник может подождать до конца сезона, прежде чем определится со своим будущим. Нынешнее соглашение Мэддисона с клубом рассчитано до 2023 года.
Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер обозначил 22-летнего игрока как одну из приоритетных целей на будущий сезон. В клубе оптимистично смотрят на этот трансфер, так как сам Мэддисон с детства являлся поклонником «красных дьяволов». «Лестер» может потребовать за полузащитника такую же сумму, как и за Гарри Магуайра, перешедшего в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом за € 90 млн.
В этом сезоне Джеймс Мэддисон принял участие в 11 матчах чемпионата Англии. Он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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