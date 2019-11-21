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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой Джеко

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой Джеко
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее зимнее трансферное окно планирует усилить линию атаки. Одним из вариантов для «красных дьяволов» является форвард «Ромы» Эдин Джеко, сообщает ESPN.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича, но манкунианцев беспокоит, что 33-летний хорват в нынешнем сезоне не имеет игровой практики.

Джеко в этой кампании забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт 33-летнего боснийского форварда с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, до перехода в «Рому» в 2015 году Эдин провёл четыре с половиной сезона в составе «Манчестер Сити».

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