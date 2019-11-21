Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020

УЕФА представил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.

Единственным россиянином, попавшим в топ-100, стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. 26-летний футболист набрал 956 очков и занял 69-е место.

Топ-10 игроков рейтинга

1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 2607 очков

2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) — 2518

3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401

4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) — 2195

5. Яспер Силлессен (Нидерланды) — 1885

6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878

7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847

8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785

9. Серхио Рамос (Испания) — 1783

10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763.

В топ-100 вошли также украинцы Андрей Пятов (19-е место) и Руслан Малиновский (77-е место) и белорус Александр Мартынович (82-е место). Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк занял 81-е место.