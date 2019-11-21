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Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификац
Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА представил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.

Единственным россиянином, попавшим в топ-100, стал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. 26-летний футболист набрал 956 очков и занял 69-е место.

Топ-10 игроков рейтинга

1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 2607 очков
2. Фрэнки де Йонг (Нидерланды) — 2518
3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401
4. Маттейс де Лигт (Нидерланды) — 2195
5. Яспер Силлессен (Нидерланды) — 1885
6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878
7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847
8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785
9. Серхио Рамос (Испания) — 1783
10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763.

В топ-100 вошли также украинцы Андрей Пятов (19-е место) и Руслан Малиновский (77-е место) и белорус Александр Мартынович (82-е место). Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк занял 81-е место.

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