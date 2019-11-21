«Милан» готов предложить Ибрагимовичу € 6 млн за полтора года

Стала известна зарплата нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, которую он сможет зарабатывать в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.



Клуб хочет заключить сделку на шесть месяцев с опцией продления ещё на год. Зарплата шведа в итальянском клубе будет составлять € 6 млн за 18 месяцев. Такую сумму руководство «Милана» готово заплатить Златану Ибрагимовичу за то, чтобы тот перешёл в их клуб. Как сообщает источник, будущее Ибрагимовича будет известно в течение двух-трёх недель.

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. При этом американцы предложили шведскому футболисту новое соглашение, рассчитанное на один год.



В минувшем сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 мяч.