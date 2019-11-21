Тедеско: «Спартак» будет привлекать молодёжь. Случай с Умяровым уникален

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал совет молодым игрокам команды и выделил полузащитника клуба Наиля Умярова.

«Мы будем привлекать молодёжь, шансы большие, но для этого нужно время. Главное для талантливых молодых футболистов — это терпение. Случай с Умяровым уникален, да и вообще каждый случай индивидуален. Знаю много случаев, когда ребята становились профи в 21-22 года. Всем нужен индивидуальный подход, мы будем работать, но повторюсь — нам на это нужно время», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Наиль Умяров дебютировал за основной состав «Спартака» в марте 2019 года в матче Российской Премьер-Лиги с«Зенитом» (1:1), выйдя на замену на 85-й минуте. Также в августе текущего года он был впервые вызван в молодёжную сборную России.