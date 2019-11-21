Роналду не извинился перед партнёрами по «Ювентусу» за своё поведение

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не принёс извинений партнёрам по клубу за своё поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, 34-летний нападающий вернулся в расположение «старой синьоры» из своей сборной сегодня, 21 ноября. Вопреки ожиданиям, португалец не извинился перед одноклубниками за то, что покинул стадион ещё до завершения встречи с «Миланом».

Из-за проблем с коленом Роналду тренировался отдельно от партнёров. Тем не менее отмечается, что никто в «Ювентусе» не намерен заострять внимание на сложившейся ситуации, так как все в команде объединены единой целью. Игроки туринского клуба общались с Роналду так, будто ничего не произошло.