Роналду не извинился перед партнёрами по «Ювентусу» за своё поведение
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не принёс извинений партнёрам по клубу за своё поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, 34-летний нападающий вернулся в расположение «старой синьоры» из своей сборной сегодня, 21 ноября. Вопреки ожиданиям, португалец не извинился перед одноклубниками за то, что покинул стадион ещё до завершения встречи с «Миланом».
Из-за проблем с коленом Роналду тренировался отдельно от партнёров. Тем не менее отмечается, что никто в «Ювентусе» не намерен заострять внимание на сложившейся ситуации, так как все в команде объединены единой целью. Игроки туринского клуба общались с Роналду так, будто ничего не произошло.
Журналист: Роналду может покинуть «Ювентус», если не выиграет ЛЧ в этом сезоне
- 21 ноября 2019
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