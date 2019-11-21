Тухель — о поездке Неймара в Мадрид: не понравилось это, но что я могу сделать?

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель остался недоволен поездкой форварда команды Неймара в Мадрид на матчи теннисного Кубка Дэвиса.
«Что я могу сделать в этой ситуации? Я не его отец, я не полицейский, я всего лишь тренер. Он хорошо тренировался вчера после возвращения во вторник ночью. Как тренеру, мне это, конечно же, не нравится. Но не думаю, что я должен сходить с ума по этому поводу. Он хорошо тренировался. Он с профессионализмом выполнял свои обязанности в последние две недели, он работал усерднее, чем другие игроки. Он тренировался с командой и работает дополнительно по индивидуальной программе. Если всё будет идти хорошо, он сможет сыграть завтра с „Лиллем“. Но решение мы будем решать завтра утром — появится он на поле с первых минут или выйдет со скамейки», — приводит слова Тухеля Marca.
- 21 ноября 2019
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