Моуринью считает, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью оценил шансы команды на победу в английской Премьер-лиге.



«Мы не сможем выиграть Премьер-лигу в этом сезоне. Не говорю, что мы выиграем её в следующем сезоне, но мы можем это сделать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



После 12 туров «Тоттенхэм», набрав 14 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в 6 очках от зоны вылета. Отставание «шпор» от четвёртой строчки, гарантирующей участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, составляет 11 очков.



«Тоттенхэм» с момента основания в 1882 году становился чемпионом Англии дважды. Впервые лондонцам это удалось в сезоне-1950/51. Второй и последний триумф «шпор» в национальном первенстве случился спустя 10 лет.

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