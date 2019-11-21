Мещеряков — о возможном трансфере Миранчука в «Юве»: на заборах много чего пишут

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков кратко прокомментировал информацию о согласовании с «Ювентусом» трансфера полузащитника Алексея Миранчука в туринский клуб летом следующего года.

«На заборах много чего пишут», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Ювентус» достиг договорённости с «Локомотивом» о первоочередном праве покупки футболиста летом 2020 года.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 – с пенальти), а также 2 результативные передачи.