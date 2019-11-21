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Против президента Украинской футбольной ассоциации возбуждено 5 уголовных дел

Против президента Украинской футбольной ассоциации возбуждено 5 уголовных дел
Футбол / Прочие турниры 0

Против президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко возбуждено 5 уголовных дел. Об этом сообщает официальный сайт комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта.

Так, Павелко подозревается в разворовывании бюджетных средств на сумму 270 млн гривен (712 млн рублей), которые были выделены на программу строительства футбольных полей с искусственным покрытием. Другое дело открыто по подозрению в растрате денег, полученных от УЕФА в рамках социальной программы «Хет-Трик». В третьем деле расследуется сговор между УАФ и «ФФУ Продакшн», который привёл к завышению цен на товары. Кроме того, Павелко подозревается в возможном злоупотреблении служебным положением и представлении недостоверной информации при декларировании имущества.

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