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Ветераны «Зенита» 1984 года победили команду правительства Санкт-Петербурга

Ветераны «Зенита» 1984 года победили команду правительства Санкт-Петербурга
Футбол / РПЛ 0

В Санкт-Петербурге состоялся матч между ветеранами «Зенита» из чемпионского состава 1984 года и командой правительства города.

Как сообщает пресс-служба клуба, победу во встрече одержали экс-футболисты. Итоговый счёт – 5:4.

«С победой, сине-бело-голубые!» — говорится в сообщении «Зенита».

После 16 туров «Зенит», набрав 36 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на 5 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (30), при этом идущие четвёртым и пятым ЦСКА и «Краснодар» уступают команде Валерия Карпина лишь по дополнительным показателям.

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