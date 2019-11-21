Ветераны «Зенита» 1984 года победили команду правительства Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге состоялся матч между ветеранами «Зенита» из чемпионского состава 1984 года и командой правительства города.
Как сообщает пресс-служба клуба, победу во встрече одержали экс-футболисты. Итоговый счёт – 5:4.
«С победой, сине-бело-голубые!» — говорится в сообщении «Зенита».
После 16 туров «Зенит», набрав 36 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на 5 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (30), при этом идущие четвёртым и пятым ЦСКА и «Краснодар» уступают команде Валерия Карпина лишь по дополнительным показателям.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 Расписание матчей первенства
«Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый 35-летию первого чемпионства
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