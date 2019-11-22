Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 17-го тура
Сегодня, 22 ноября, матчем «Тамбова» и московского «Локомотива» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
В 17-м туре состоятся следующие встречи:
22 ноября
«Тамбов» – «Локомотив» (Саранск, 19:30 мск).
23 ноября
«Оренбург» – «Ахмат» (Оренбург, 11:30 мск)
«Рубин» – «Зенит» (Казань, 14:00 мск)
«Динамо» – «Ростов» (Москва, 16:30 мск).
24 ноября
«Уфа» – «Сочи» (Уфа, 11:30 мск)
«Урал» – «Спартак» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Арсенал» – «Краснодар» (Тула, 16:30 мск)
ЦСКА – «Крылья Советов» (Москва, 19:00 мск).
После 16 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
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