Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 17-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 17-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 22 ноября, матчем «Тамбова» и московского «Локомотива» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

В 17-м туре состоятся следующие встречи:

22 ноября
«Тамбов» – «Локомотив» (Саранск, 19:30 мск).

23 ноября
«Оренбург» – «Ахмат» (Оренбург, 11:30 мск)
«Рубин» – «Зенит» (Казань, 14:00 мск)
«Динамо» – «Ростов» (Москва, 16:30 мск).

24 ноября
«Уфа» – «Сочи» (Уфа, 11:30 мск)
«Урал» – «Спартак» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Арсенал» – «Краснодар» (Тула, 16:30 мск)
ЦСКА – «Крылья Советов» (Москва, 19:00 мск).

После 16 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.

Самые скорострельные форварды РПЛ. Двое лучших играют в «Краснодаре»
Кому не нужно много времени, чтобы забить?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019