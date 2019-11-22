Дм. Черышев: говорили о «Зените», но Денис сказал — хочу играть в сильной лиге

Дмитрий Черышев, экс-футболист ряда российских и испанских клубов и отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о карьере своего сына.



«Не скрою, я очень хотел, чтобы Денис зацепился в «Реале». Но его желание играть мне понятно. Первая аренда, в «Севилью», не очень удалась – зато в «Вильярреале» всё сложилось наилучшим образом. 11 голевых передач за сезон говорят сами за себя. После возвращения «Реал» продлил с ним контракт на четыре года, но потом всё же уступил уговорам «Вильярреала» и продал его.



Что советовал Денису, обсуждая слухи о «Зените» и «Спартаке»? Были и предложения, и разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате». Приказать ему – не ходи или ходи – я не имею права. Он взрослый человек и сам принимает решения. Сейчас Денис играет и получает удовольствие там, где он есть», — рассказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

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