Дм. Черышев: говорили о «Зените», но Денис сказал — хочу играть в сильной лиге

Дмитрий Черышев, экс-футболист ряда российских и испанских клубов и отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, рассказал о карьере своего сына.
«Не скрою, я очень хотел, чтобы Денис зацепился в «Реале». Но его желание играть мне понятно. Первая аренда, в «Севилью», не очень удалась – зато в «Вильярреале» всё сложилось наилучшим образом. 11 голевых передач за сезон говорят сами за себя. После возвращения «Реал» продлил с ним контракт на четыре года, но потом всё же уступил уговорам «Вильярреала» и продал его.
Что советовал Денису, обсуждая слухи о «Зените» и «Спартаке»? Были и предложения, и разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате». Приказать ему – не ходи или ходи – я не имею права. Он взрослый человек и сам принимает решения. Сейчас Денис играет и получает удовольствие там, где он есть», — рассказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
- 22 ноября 2019
-
12:09
-
11:55
-
11:36
-
11:34
-
11:17
-
10:33
-
10:32
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:30
-
09:23
-
08:37
-
08:30
-
06:29
-
04:45
-
04:00
-
03:14
-
02:17
-
01:25
-
00:49
-
00:43
-
00:20
-
00:14
- 21 ноября 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
23:05
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:48
-
21:44
-
21:28