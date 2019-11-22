Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Итоги жеребьёвки:
Путь A
Исландия – Румыния
Болгария – Венгрия
Путь B
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
Словакия – Ирландия
Путь C
Шотландия – Израиль
Норвегия – Сербия
Путь D
Грузия – Беларусь
Северная Македония – Косово
По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее. Команды, которым предстоит разыграть оставшиеся четыре путёвки на турнир, были определены по итогам Лиги наций.
Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе. Соперниками команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований станут Бельгия и Дания. Четвёртая сборная в квартете станет известна позднее.
- 22 ноября 2019
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