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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Итоги жеребьёвки:

Путь A

Исландия – Румыния
Болгария – Венгрия

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
Словакия – Ирландия

Путь C

Шотландия – Израиль
Норвегия – Сербия

Путь D

Грузия – Беларусь
Северная Македония – Косово

По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее. Команды, которым предстоит разыграть оставшиеся четыре путёвки на турнир, были определены по итогам Лиги наций.

Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе. Соперниками команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований станут Бельгия и Дания. Четвёртая сборная в квартете станет известна позднее.

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