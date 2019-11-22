Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.



Итоги жеребьёвки:



Путь A



Исландия – Румыния

Болгария – Венгрия



Путь B



Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия



Путь C



Шотландия – Израиль

Норвегия – Сербия



Путь D



Грузия – Беларусь

Северная Македония – Косово

По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее. Команды, которым предстоит разыграть оставшиеся четыре путёвки на турнир, были определены по итогам Лиги наций.



Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе. Соперниками команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований станут Бельгия и Дания. Четвёртая сборная в квартете станет известна позднее.