Главные итоги отбора ЧЕ-2020. Цифры, герои и неудачники

Россия не смогла стать лучшей ни по одному из критериев.

Лучшая атака

В отборе к ЧЕ-2020 бельгийцам досталась группа, в которой они были сильнее каждого соперника минимум на голову. Неудивительно, что при таком удачном раскладе команда Роберто Мартинеса сумела забить больше остальных участников квалификации. За 10 матчей бельгийцы наколотили аж 40 голов.

Однако если считать не сумму забитых мячей, а среднее количество голов за матч, то лидером такого рейтинга будет сборная Англии. Команда Саутгейта за 8 матчей 37 раз поразила ворота соперника. В среднем англичане забивали 4,625 гола за игру.

Лучшая оборона

Наименьшее количество мячей, пропущенных одной командой в квалификации Евро-2020, – 3 гола. Такого результат смогли добиться сразу две сборные – Турция и Бельгия. Турки пропустили дважды в игре с Исландией и один мяч в матче с Францией. Бельгийцам два гола забила Россия и один – Кипр.

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Команды, которые набрали 100% очков

100% баллов в своих группах набрали только две сборные – Бельгия и Италия. Наши соперники прошли отбор без проблем, одержав 7 разгромных побед в 10 матчах. Итальянцы преодолели эту дистанцию чуть скромнее, зато в конце оторвались на Армении, забив в ворота Арама Айрапетяна аж 9 мячей.

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Команды, которые не заработали ни одного очка

В число главных неудачников отбора ЧЕ-2020 вошли две национальные команды – Сан-Марино и Гибралтар. Гибралтарцы потерпели 8 поражений, трижды забили и пропустили 31 гол, а футболисты Сан-Марино вынимали мяч из сетки собственных ворот аж 51 раз, отличившись при это лишь однажды. Впрочем, столь неутешительные результаты этих сборных вполне закономерны. В рейтинге ФИФА Сан-Марино делит последнюю, 209-ю строчку с Ангильей, а Гибралтар занимает лишь 196-е место.

Лучший бомбардир

Форвард англичан Гарри Кейн опередил лидера гонки бомбардиров израильтянина Эрана Захави в заключительном туре, забив 12-й гол в ворота Косово. Кроме того, нападающему «Тоттенхэма» покорилось редкое достижение. Он смог отличиться в каждом из матчей, в которых принимал участие. Российский форвард Артём Дзюба благодаря 9 голам занял 6-е место в рейтинге бомбардиров квалификации.

Лучший ассистент

Наибольшее количество голевых передач в отборе отдали сразу 3 футболиста. По 7 результативных пасов на свой счёт записали Мемфис Депай, Эден Азар и Антуан Гризманн. Такого результата голландец смог добиться за 6 матчей, бельгиец за 8 матчей, а француз за 10 матчей. В топ-10 ассистентов турнира также вошёл Артём Дзюба. Россиянин занял 9-е место с 5 голевыми передачами.

Самая грубая команда

Самыми грубыми сборными отбора стали три национальные команды – Латвия, Андорра и Молдавия. Каждая из них заработала 28 жёлтых карточек. При этом молдаване дважды получали второй «горчичник», а латвийцы – один раз.

Самый грубый футболист

Андоррский защитник Хесус Рубио в отборе ЧЕ-2020 своей игрой показал, что от него лучше держаться подальше на поле. За 7 проведённых матчей он умудрился схлопотать 6 жёлтых карточек.

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Самая дисциплинированная сборная

Команда Йоахима Лёва в квалификации Евро продемонстрировала удивительно чистую игру. За 8 матчей сборная Германия получила лишь 3 «горчичника» и одну красную карточку.

Самый строгий арбитр

Итальянский арбитр Джанлука Рокки в квалификации Евро-2020 был неумолим. За 4 матча он успел показать футболистам 23 жёлтые карточки. Строже Рокки встречи не обслуживал никто. Российский арбитр Сергей Карасёв занял 7-е место среди арбитров по количеству показанных карточек. Он сделал предупреждение 15 нарушителям.

Самая посещаемая сборная

Самыми востребованными среди болельщиков стали матчи англичан на «Уэмбли». В среднем легендарный стадион посещали 80 819 зрителей. А вот самой заполняемой оказалась украинская «Арена Львов», на которой команда Андрея Шевченко провела матчи с Сербией и Люксембургом. На стадионе с вместимостью 34 915 человек за этими встречами наблюдали в среднем 34 700 болельщиков (99,4 %).