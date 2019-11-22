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Конте дал футболистам несколько советов о занятии сексом

Конте дал футболистам несколько советов о занятии сексом
Футбол / Италия 0

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал, как футболистам лучше всего заниматься сексом на протяжении сезона.

«В течение сезона советую своим игрокам заниматься быстрым сексом с минимальными усилиями. Лучше использовать позиции, когда их партнёры находятся сверху. И желательно заниматься сексом со своими жёнами, поскольку для других потребуется больше усилий», — приводит слова Конте L’Équipe.

После 12 туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланская команда набрала 31 очко, одержав 10 побед и 1 раз сыграв вничью.

В 13-м туре чемпионата Италии «Интер» сыграет с «Торино». Встреча состоится в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» завтра, 23 ноября, начало — в 22:45 мск.

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