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Виллаш-Боаш – о назначении Моуринью: это удивительный союз

Виллаш-Боаш – о назначении Моуринью: это удивительный союз
Футбол / Англия 0

Бывший менеджер «Тоттенхэм Хотспур» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о назначении на пост главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

«Если есть тренер, который может что-то выиграть для «Тоттенхэма», то это Жозе. Я очень рад за него. Это удивительный союз. Я хорошо знаю и Моуринью, и Даниэля Леви. Это личности. Не уверен, что между ними будут хорошие отношения», — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sports.

Напомним, что под руководством Андре Виллаш-Боаша «Тоттенхэм» занял 5-е место в сезоне-2012/13.

После 12 туров «Тоттенхэм», набрав 14 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в 6 очках от зоны вылета. Отставание «шпор» от четвёртой строчки, гарантирующей участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, составляет 11 очков.

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